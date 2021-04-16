Первые дозы вакцины Pfizer в Украине, усиленный карантин на пасхальные праздники в Киеве и вакцинация стоматологами граждан в Финляндии. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 16 апреля.

Covid-ситуация в Украине

В Украину поступили первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, вакцинация этим препаратом стартует 18 апреля. Первые прививки будут делать людям в домах престарелых.

Киев вводит дополнительные карантинные ограничения на Пасху, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва.

Также Минздрав планирует рекомендовать ввести жесткий карантин на Пасху и на майские праздники по всей Украине.

По словам Максима Степанова, в стране циркулируют британский и южноафриканский штаммы, очень агрессивны и вызывают очень тяжелое течение болезни.

Между тем в Моршине Львовской области большинство населения одновременно вакцинируют против Covid-19. Так, для вакцинации местных жителей (всего там проживает 4 239 человек) выделили 2,4 тыс. доз CoronaVac.

В то же время в Черновицкой области готовятся к ослаблению карантина вслед за Ивано-Франковским и Закарпатским регионами.

Кроме того, в областях, где действуют строгие карантинные ограничения, в частности во Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской, выявляют правонарушителей. Так, некоторые заведения и виды общественного транспорта игнорируют карантинные правила и за это получают штрафы.

Covid-ситуация в мире

В Канаде подтвердили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и Covishield и образованием тромбов.

В то же время в стране заверили, что AstraZeneca остается безопасной и эффективной, несмотря на определенные побочные эффекты, риск возникновения которых очень мал.

Между тем Япония будет добиваться дополнительных поставок вакцины Pfizer, поскольку страна столкнулась с новой Covid-волной за три месяца до проведения Олимпийских игр в Токио в июле.

В свою очередь в Финляндии в рамках расширения программы вакцинации стоматологам позволили вакцинировать граждан от коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 апреля в Украине было подтверждено 1 921 244 случая коронавируса. За сутки выявлено 17 479 новых больных.

За последний день от вируса умерло 438 украинцев, выздоровело — 12 054 человек.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.

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