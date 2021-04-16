Премьер-министр Японии Есихиде Суга намерен позвонить генеральному директору Pfizer Inc. Альберту Бурла и добиться соглашения о дополнительных поставках вакцины против коронавируса.

Япония столкнулась с новой волной случаев коронавируса за три месяца до запланированного проведения Олимпийских игр в Токио в июле. И это при том, что столица Японии и другие крупные города страны принимают более строгие меры, чтобы сдержать вспышку Covid-19.

Вакцина Pfizer пока единственная, одобренная для использования в Японии, и процесс вакцинации, который стартовал в феврале, пока продвигается медленно. Так, население Японии составляет около 126 миллионов человек, а против коронавируса было введено менее 2 миллионов доз вакцины.

Хотя у Японии есть контракты на получение 50 миллионов доз вакцины Moderna Inc. и 120 миллионов доз вакцины AstraZeneca PLC, неизвестно, когда они будут одобрены для использования. Редкие побочные эффекты, которые, по-видимому, вызваны вакциной AstraZeneca, побудили некоторые страны ограничить, приостановить или даже отказаться от ее использования.

Согласно данным, предоставленным правительством в марте, в настоящее время в Японию доставлено около 11 миллионов доз вакцины Pfizer. По оценкам правительства, в мае страна может получить еще 43 миллиона доз, а в июне — 45 миллионов, при этом в общей сложности ожидается 144 миллиона доз вакцины.

Отметим, что премьер-министр Японии Суга уже прибыл с официальным визитом в Вашингтон и в пятницу, 16 апреля, у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В Японии рассматривают возможность повторного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса или же проведения их без зрителей.