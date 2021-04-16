Экономические трудности, интенсивное освещение событий в СМИ, связанных с Covid-19, сокращение социальных контактов и, как следствие, изменение привычного уклада жизни — это лишь некоторые факторы, которые могут повлиять на людей.

Многие европейские исследования показали, что во время пандемии психическое здоровье ухудшилось и связано это было со стремительным усилением одиночества.

Психологи напоминают, что прогресс привел нас к возможностям ускорить жизнь, сократить дистанцию, но тот же прогресс лишил нас живого общения, физического контакта, обмена энергией.

— До карантина мы все же имели возможность ходить на работу, общаться с коллективами, собираться в ресторанах по поводам и без – то есть одиночками оставались 40-50% общества. А во время карантина процент одиноких людей по всему миру возрос на 20-30%, — утверждает психолог и арт-терапевт Марина Гострая.

В недавнем исследовании, опубликованном издательством Кембриджского университета в Великобритании, был обнародован поразительный результат. Он заключался в том, что усиление одиночества во время пандемии было связано с чрезвычайно высоким риском обострения проблем психического здоровья. Для тех, у кого усилилось одиночество, в шесть-десять раз увеличился риск ухудшения депрессивного настроения, симптомов тревоги и проблем со сном.

Гострая согласна с европейскими коллегами в том, что социальная изоляция негативно отображается на психике человека. И разные страны решают резко возросшую проблему одиночества по-разному: специальные программы разрабатываются на государственных уровнях. В Украине пока нет таких господдержек, но с одиночеством борьба все же ведется.

Советы, как пережить одиночество во время пандемии:

Психология. Разные виды и типы психологии, личная терапия, групповая. Онлайн-ресурсы позволяют это делать качественно, главное наличие вашего желание и интернета. Чем помогает: к вам внимательны, вас никогда не осудят, вы изучаете свой внутренний мир, находите собственные опоры и укрепляете их. Вам становится доступно огромное количество жизненных ресурсов.

Перенаправление энергии. Появляется время для того, что за работой и короткими выходными было невозможным. Люди творят. Рисуют, занимаются кулинарией, вяжут, снимают фильмы. То есть огромное количество энергии сублимируется и направляется в творчество. Нередко продукты этого креатива начинают приносить дополнительный доход. Человека это стимулирует на новые творческие проявления – ты нужен, ты ценен, одиночество теряет смысл.

Новые знакомства. В разных мессенджерах формируются группы по интересам, от Рыбалка с женами до Девочкам без мальчиков тоже весело, в таких обществах всегда найдутся темы для обсуждений, есть возможность обменяться опытом, поддержать друг друга. Так же соседские чаты перестают быть местом для баталий, многие становятся друзьями со схожими увлечениями: обмен книгами или инструментами для ремонта. Такое общение сближает людей, появляется чувство общности, нужности и важности.

Планирование. Каждый из нас имеет свой уклад жизни. Проснулся, выпил кофе/чай, доехал до работы, вернулся домой, на выходных встречи с друзьями/родственниками. Но карантин забрал у нас этот уклад, а значит повысил тревожность. Понижать эту тревожность планированием очень действенный способ. Создайте распорядок дня, даже если вы работает дома, там должно быть время на отдых и общение с людьми не по работе. Распланируйте все выходные ближайшего месяца – выезд в лес, в музей под открытым небом, в соседний город. На улицу мы имеем возможность выходить. Пользуйтесь этим, ведь общение с природой наполняет. Планирование успокаивает, а одиночество прекрасно в небольших дозах.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 18 апреля стартуют первые прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer.