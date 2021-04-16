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Как правильно рассчитать больничные в Украине 2021 — инструкция
Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |
Как правильно рассчитать больничные в Украине 2021 — инструкция

Как правильно рассчитать больничные в Украине 2021 — инструкция

Рассчитать больничные самостоятельно может быть сложно. Поэтому Факты ICTV вместе с бухгалтером Анастасией Высочанской разобрались, как правильно это сделать.

Шаг 1. Определяем среднедневную зарплату

Исчисление средней зарплаты производится исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления больничного.

Кроме зарплаты, к выплатам также относятся премии, отпускные, компенсации и тому подобное.

То есть, если у вас больничный в апреле 2021 года, надо сложить выплаты за апрель 2020-го — март 2021-го.

Пример. За год работы вы получили 150 тыс. грн. Среднюю зарплату за день рассчитываем так:

150 000 грн: 365 к. дн. = 410,95 грн.

Шаг 2. Выясняем процент выплаты от средней зарплаты

В зависимости от трудового стажа, сотрудники получают соответствующие проценты от среднего заработка:

  • стаж до 3 лет — 50%;
  • стаж от 3 до 5 лет — 60%;
  • стаж от 5 до 8 лет — 70%;
  • стаж от 8 лет — 100%.

То есть, если вы работаете, например,  4,5 года, то получите выплаты в размере 60% от средней заработной платы.

Шаг 3. Определяем сумму больничных за счет средств работодателя

Работодатель оплачивает только пять дней  больничного, остальные оплаты осуществляет Фонд социального страхования.

Формула для расчета: зарплата за день × календарные дни × % выплаты

Пример. Вы оформили больничный на девять дней. Тогда выплаты считаем так:

410,95 грн × 5 к. дн. × 60% = 1232,85 грн.

Шаг 4. Вычисляем сумму больничных за счет средств Фонда

По такой же формуле рассчитываем выплаты от Фонда социального страхования — зарплата за день × к. дн. × % выплаты.

Пример: 410,95 грн × 4 к. дн. × 60% = 986,28 грн.

Таким образом, общая сумма помощи составит: выплаты от работодателя + выплаты от Фонда.

Пример: 1 232,85 грн + 986,28 грн = 2 219,15 грн.

То есть за девять дней больничного в апреле вы получите 2 219,15 грн.

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