Как правильно рассчитать больничные в Украине 2021 — инструкция

Шаг 1. Определяем среднедневную зарплату
Исчисление средней зарплаты производится исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления больничного.
Кроме зарплаты, к выплатам также относятся премии, отпускные, компенсации и тому подобное.
То есть, если у вас больничный в апреле 2021 года, надо сложить выплаты за апрель 2020-го — март 2021-го.
Пример. За год работы вы получили 150 тыс. грн. Среднюю зарплату за день рассчитываем так:
150 000 грн: 365 к. дн. = 410,95 грн.
Шаг 2. Выясняем процент выплаты от средней зарплаты
В зависимости от трудового стажа, сотрудники получают соответствующие проценты от среднего заработка:
- стаж до 3 лет — 50%;
- стаж от 3 до 5 лет — 60%;
- стаж от 5 до 8 лет — 70%;
- стаж от 8 лет — 100%.
То есть, если вы работаете, например, 4,5 года, то получите выплаты в размере 60% от средней заработной платы.
Шаг 3. Определяем сумму больничных за счет средств работодателя
Работодатель оплачивает только пять дней больничного, остальные оплаты осуществляет Фонд социального страхования.
Формула для расчета: зарплата за день × календарные дни × % выплаты
Пример. Вы оформили больничный на девять дней. Тогда выплаты считаем так:
410,95 грн × 5 к. дн. × 60% = 1232,85 грн.
Шаг 4. Вычисляем сумму больничных за счет средств Фонда
По такой же формуле рассчитываем выплаты от Фонда социального страхования — зарплата за день × к. дн. × % выплаты.
Пример: 410,95 грн × 4 к. дн. × 60% = 986,28 грн.
Таким образом, общая сумма помощи составит: выплаты от работодателя + выплаты от Фонда.
Пример: 1 232,85 грн + 986,28 грн = 2 219,15 грн.
То есть за девять дней больничного в апреле вы получите 2 219,15 грн.