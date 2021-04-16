Как правильно рассчитать больничные в Украине 2021 — инструкция

Исчисление средней зарплаты производится исходя из выплат за последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления больничного.

Кроме зарплаты, к выплатам также относятся премии, отпускные, компенсации и тому подобное.

То есть, если у вас больничный в апреле 2021 года, надо сложить выплаты за апрель 2020-го — март 2021-го.

Пример. За год работы вы получили 150 тыс. грн. Среднюю зарплату за день рассчитываем так:

150 000 грн: 365 к. дн. = 410,95 грн.