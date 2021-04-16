С 18 апреля начнутся прививки вакциной Pfizer в Киевской области, а с 19 — по всей стране.

Еженедельно транспортная кампания будет развозить вакцину из Киева во все регионы, где она будет храниться в морозильных камерах при температуре от -60 до -80 градусов.

В областях замороженную вакцину примут специально оборудованные склады, которые обеспечивают температуру -60.

Затем мобильные бригады будут разбирать партии вакцин в размороженном виде и в термоконтейнерах с температурным режимом от +2 до + 8 доставлять до места проведения прививки. Время и дата размораживания будут зафиксированы.

Вакцина должна быть использована в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения вакцины в специальной таре и при температуре ниже -60 — до 30 дней с момента доставки. Термоконтейнер должен при этом регулярно пополняться сухим льдом.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

температура от -60 до -80 — до 6 месяцев

температура от +2 до +8 — до 120 часов (5 суток)

температура до +25 — до двух часов

После разведения вакцины во флаконе, она должна быть использована в течение 6 часов.

Тем, кому сделали прививку вакциной Pfizer и BioNTech, может понадобиться третья доза веществ.