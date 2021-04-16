Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 18 апреля стартуют первые прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer.

— Уже 17 апреля 29 тыс. 500 доз будут доставляться на все областные склады, ко всем областным центрам нашей страны, и уже 18 апреля начнутся первые прививки, — сказал он.

При этом Ляшко добавил, что первые прививки вакциной Pfizer будут делать в домах престарелых.

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Также на брифинге по прибытии в Украину первой партии вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX он отметил, что 117 тыс. доз вакцины сейчас из аэропорта доставят на таможенно-лицензионный склад. Там они будут растаможены, а затем направлены в логистическую компанию, которая имеет возможность хранить вакцину за температурой ниже -70 градусов.

В Черновицкой области начинают готовится к послаблению карантинных ограничений вслед за Ивано-Франковской и Закарпатской.