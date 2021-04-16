За последний два месяца зафиксировано почти двукратный еженедельный рост количества инфицированных. Это указывает на то, что мир приближается к максимальному уровню распространения Covid-19.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга 16 апреля.

— Количество новых случаев в мире, которое регистрируются еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии, — отметил он.

Также эксперт ВОЗ добавил, что разное увеличение распространения Covid-19 наблюдается в странах, которые ранее избежали широкого инфицирования. Например, Папуа-Новая Гвинея, где на начало года было меньше 900 инфицированных и девять смертей, а сейчас количество больных насчитывает более 9,3 тыс. человек, а также 82 летальных случая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 апреля в Украине подтвердили 17 479 новых больных. В общем от вируса умерло 39 096 человек, за сутки — 438. Выздороветь удалось за время пандемии 1 465 820 украинцам, за последний день — 12 054 людям.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано за сутки в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.

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Источник: ВОЗ