Сокращение поставок вакцины Moderna, высокая смертность от болезни в мире и низкие темпы вакцинации в Украине. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 17 апреля.

По состоянию на 17 апреля в Украине от коронавируса вакцинировали 13 тыс. граждан. Всего с начала прививочной кампании первую дозу получили 445 859 человек.

Лидерами по количеству совершенных за сутки прививок является Львовщина (2 689), Киев (1 764) и Житомирщина (921).

Между тем в стране начали вакцинировать от коронавируса сотрудников органов системы Министерства внутренних дел, а также их семьи. Правоохранителей прививают препаратом CoronaVac.

Во Львовской области умер 63-летний мужчина, которому накануне сделали прививку против коронавируса. Его вакцинировали препаратом AstraZeneca/Covishield.

Американская компания Moderna во втором квартале 2021 года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз собственной вакцины против коронавируса, чем планировалось. Такое решение приняли из-за проблем с цепочками поставок.

В мире с начала пандемии умерли от коронавируса 3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество жертв в США (566 224 человека), Бразилии (почти 370 тыс. умерших) и Мексике (около 212 тыс. жертв).

Сейчас болеют коронавирусом около 18 млн человек. Из них 106 тыс. переносят заболевания в тяжелой форме. Всего в мире зафиксировали более 140 млн случаев заражения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 1 936 228 случаев коронавируса. За сутки заболели 14 984 украинца.

За прошлый день умерли 440 человек, выздоровели — 9 736.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

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