По состоянию на утро 17 апреля в Киеве зафиксировано 1 112 новых случаев коронавируса. Всего в городе обнаружили 184 412 больных.

За сутки зарегистрировано 51 летальный случай от вируса, в общем — 4 172.

В то же время за сутки выздоровели 533 человека, в целом — 114 929.

За минувший день госпитализировали 142 человек больных коронавирусом и 409 с подозрением на Covid-19.

Кто заболел:

654 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

421 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет;

21 девочка от 1 месяца до 17 лет;

16 мальчиков от 9 дней до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Днепровском (181) и в Деснянском районах (172).

За прошлый день в столице сделали 1 764 прививок.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: