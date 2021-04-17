По состоянию на утро 17 апреля в Киеве зафиксировано 1 112 новых случаев коронавируса. Всего в городе обнаружили 184 412 больных.
За сутки зарегистрировано 51 летальный случай от вируса, в общем — 4 172.
В то же время за сутки выздоровели 533 человека, в целом — 114 929.
За минувший день госпитализировали 142 человек больных коронавирусом и 409 с подозрением на Covid-19.
Кто заболел:
- 654 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
- 421 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет;
- 21 девочка от 1 месяца до 17 лет;
- 16 мальчиков от 9 дней до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Днепровском (181) и в Деснянском районах (172).
За прошлый день в столице сделали 1 764 прививок.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.