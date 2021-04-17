На Львовщине мужчина умер после прививки против Covid-19

Во Львовской области умер мужчина, которому накануне сделали прививку против коронавируса.

Мужчину вакцинировали препаратом AstraZeneca /Covishield.

Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий.

— Умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против Covid-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, – рассказал Козицкий.

Он отметил, что этот случай зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, но потому что смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации.

— Этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации, — заявил Козицкий.

Он подчеркнул, что вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Поэтому истинную причину смерти должны установить специалисты.

Вакцинация в Украине

В Украине по состоянию на 17 апреля вакцинировался 445 861 человек, за последний день — 13 044. По состоянию на 16 апреля в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 463 119 человек.

В Украине по состоянию на 17 апреля зафиксировали 1 936 228 случаев коронавируса, за сутки — 14 984. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.