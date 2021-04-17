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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Украине снова более 400 смертей от Covid-19, ​​14 984 — новых случая

В Украине по состоянию на 17 апреля зафиксировали 1 936 228 случаев коронавируса, за сутки — 14 984. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Коронавирус

За последние сутки госпитализация понадобилась 4100 пациентам.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 за последние сутки умерли 440 человек, всего — 39 536.

За день выздоровели 9 736 пациентов, всего — 1 475 556.

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За последние сутки сделано 105 215 тестирований (в частности методом ПЦР — 45875, методом ИФА — 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 39213).

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

  • м. Киев — 1112 случаев / 1764 прививки;
  • Винницкая область — 344 случая / 286 прививок;
  • Волынская область — 342 случая / 584 прививки;
  • Днепропетровская область — 1169 случаев / 450 прививок;
  • Донецкая область — 741 случай / 500 прививок;
  • Житомирская область — 439 случаев / 921 прививки;
  • Закарпатская — 187 случаев / 554 прививки;
  • Запорожская область — 666 случаев / 420 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 147 случаев / 627 прививок;
  • Киевская область — 965 случаев / 150 прививок;
  • Кировоградская область — 214 случаев / 86 прививок;
  • Луганская область — 248 случаев / 320 прививок;
  • Львовская область — 793 случая / 2689 прививок;
  • Николаевская область — 432 случая / 141 прививки;
  • Одесская область — 1097 случаев / 571 прививки;
  • Полтавская область — 745 случаев / 293 прививки;
  • Ровенская область — 518 случаев / 427 прививок;
  • Сумская область — 586 случаев / 163 прививки;
  • Тернопольская область — 378 случаев / 408 прививок;
  • Харьковская область — 1386 случаев / 217 прививок;
  • Херсонская область — 294 случая / 146 прививок;
  • Хмельницкая область — 644 случая / 440 прививок;
  • Черкасская область — 695 случаев / 134 прививки;
  • Черновицкая область — 248 случаев / 450 прививок;
  • Черниговская область — 594 случая / 303 прививки.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 16 апреля подтвердили 1 921 244 случая. Эпидситуация в стране напряженная, за сутки — 17 479 новых больных.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали за сутки в Харьковской (1 377), Львовской (1 365) и Днепропетровской (1 332) областях.

Источник: Минздрав

Фото: Госпогранслужба

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