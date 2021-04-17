В течение последних двух месяцев еженедельное количество новых случаев коронавируса в мире выросло почти вдвое.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, мир приближается к самому высокому уровню заболеваемости за все время пандемии.

— Во всем мире заболеваемость и смертность продолжают расти тревожными темпами. Количество новых случаев, регистрируемых каждую неделю, за последние два месяца выросло почти вдвое. Мы приближаемся к самому высокому уровню заболеваемости за все время пандемии, — сказал он.

Также глава ВОЗ отметил, в течение последних недель вирус активизируется в странах, в которых ранее количество зараженных Covid-19 было небольшим. Поэтому в организации очень обеспокоены тем, что пандемия может получить гораздо большие масштабы.

Коронавирус в Украине

Между тем по состоянию на 17 апреля коронавирус в Украине зафиксировали еще у 14 984 человек, с начала эпидемии количество инфицированных составляет 1 936 228.

За минувшие сутки от осложнений из-за Covid-19 умерли 440 больных, в целом — 39 536. В то же время за день выздоровели 9 736 пациентов, в целом — 1 475 556.

Источник: ООН