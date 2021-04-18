В Киеве за сутки 480 человек заболели коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 184 892 случая инфицирования.

За последние сутки 186 жителей столицы получили прививку от коронавируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: