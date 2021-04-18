Коронавирусная болезнь не прекращает распространяться по миру, а потому страны принимают различные меры по борьбе с пандемией.
Факты ICTV собрали самые важные новости о коронавирусе в Украине и мире за 18 апреля.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 946 510 человек.
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1 590) и Днепропетровской (1 114) областях.
За прошедшие сутки умерло 250 человек, выздоровели – 6 523.
Вакцинация против Covid-19
18 апреля в Киевской области начали делать прививки вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech.
1 170 доз, которые получила область, предназначены для работников и жителей домов престарелых.
Коронавирус в мире
В Германии провели национальную панихиду по почти 80 тыс. погибших из-за Covid-19. Церемония транслировалась в прямом эфире по причине соблюдение карантинных ограничений.
Pfizer согласился поставить Японии дополнительные дозы вакцины против коронавируса. О каком количестве препарата договорилась страна, пока не уточняется.
Израиль отменил обязанность носить маски на открытом воздухе. Однако нововведение не распространяется на закрытые помещения. Также 18 апреля стало днем официального возобновления работы средних школ в стране.
Сейчас 54% из 9,3 млн населения страны получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech.
Карантин в Украине
По состоянию на 18 апреля 2021 года в 12 областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.
В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В перечне оранжевой зоны – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В желтой зоне сейчас Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.
В Киеве 50 заведений получили штрафы от 34 до 170 тыс. грн за нарушение карантинных ограничений.
Среди нарушителей – Hype, 50, Ишак, Спаркс, Shef, ресторан в гостинице Favor Park и другие.
Также правоохранители составили 250 протоколов на посетителей заведений. Им грозит наказание от 17 до 34 тыс. грн.
Сотрудники Госпотребслужбы провели дезинфекцию в заведениях после того, как их покинули люди.
Подробнее о карантине в Украине читайте в материале Фактов ICTV.