Коронавирусная болезнь не прекращает распространяться по миру, а потому страны принимают различные меры по борьбе с пандемией.

Факты ICTV собрали самые важные новости о коронавирусе в Украине и мире за 18 апреля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 946 510 человек.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1 590) и Днепропетровской (1 114) областях.

За прошедшие сутки умерло 250 человек, выздоровели – 6 523.

Вакцинация против Covid-19

18 апреля в Киевской области начали делать прививки вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

1 170 доз, которые получила область, предназначены для работников и жителей домов престарелых.

Коронавирус в мире

В Германии провели национальную панихиду по почти 80 тыс. погибших из-за Covid-19. Церемония транслировалась в прямом эфире по причине соблюдение карантинных ограничений.

Pfizer согласился поставить Японии дополнительные дозы вакцины против коронавируса. О каком количестве препарата договорилась страна, пока не уточняется.

Израиль отменил обязанность носить маски на открытом воздухе. Однако нововведение не распространяется на закрытые помещения. Также 18 апреля стало днем ​​официального возобновления работы средних школ в стране.

Сейчас 54% из 9,3 млн населения страны получили две дозы вакцины Pfizer/BioNTech.

Карантин в Украине

По состоянию на 18 апреля 2021 года в 12 областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В перечне оранжевой зоны – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

В Киеве 50 заведений получили штрафы от 34 до 170 тыс. грн за нарушение карантинных ограничений.

Среди нарушителей – Hype, 50, Ишак, Спаркс, Shef, ресторан в гостинице Favor Park и другие.

Также правоохранители составили 250 протоколов на посетителей заведений. Им грозит наказание от 17 до 34 тыс. грн.

Сотрудники Госпотребслужбы провели дезинфекцию в заведениях после того, как их покинули люди.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материале Фактов ICTV.