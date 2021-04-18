По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 946 510 человек.
Коронавирус 18 апреля — статистика Минздрава
- госпитализированы 4 274 человека;
- умерли 39 786 человек, за сутки — 250;
- выздоровели 1 482 079 пациентов, за сутки — 6 523;
- проведено тестирований 8942 671, за сутки — 60 380.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1 590) и Днепропетровской (1 114) областях.
- г. Киев — +480;
- Винницкая область — +177;
- Волынская область — +197;
- Днепропетровская область -+1 114;
- Донецкая область — +511;
- Житомирская область — +379;
- Закарпатская область- +106;
- Запорожская область — +151;
- Ивано-Франковская область — +100;
- Киевская область — +597;
- Кировоградская область — +219;
- Луганская область — +65;
- Львовская область — +461;
- Николаевская область — +468;
- Одесская область — +595;
- Полтавская область — +160;
- Ровенская область — +300;
- Сумская область — +540;
- Тернопольская область — +256;
- Харьковская область — 1 590;
- Херсонская область — +215;
- Хмельницкая область — +540;
- Черкасская область — +300;
- Черновицкая область — +174;
- Черниговская область — +587.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 18 апреля 449 194 украинца сделали прививку от коронавируса.
За последние сутки вакцинировались 3 333 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.