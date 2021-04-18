По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 946 510 человек.

Коронавирус 18 апреля — статистика Минздрава

госпитализированы 4 274 человека;

умерли 39 786 человек, за сутки — 250;

выздоровели 1 482 079 пациентов, за сутки — 6 523;

проведено тестирований 8942 671, за сутки — 60 380.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1 590) и Днепропетровской (1 114) областях.

г. Киев — +480;

Винницкая область — +177;

Волынская область — +197;

Днепропетровская область -+1 114;

Донецкая область — +511;

Житомирская область — +379;

Закарпатская область- +106;

Запорожская область — +151;

Ивано-Франковская область — +100;

Киевская область — +597;

Кировоградская область — +219;

Луганская область — +65;

Львовская область — +461;

Николаевская область — +468;

Одесская область — +595;

Полтавская область — +160;

Ровенская область — +300;

Сумская область — +540;

Тернопольская область — +256;

Харьковская область — 1 590;

Херсонская область — +215;

Хмельницкая область — +540;

Черкасская область — +300;

Черновицкая область — +174;

Черниговская область — +587.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 18 апреля 449 194 украинца сделали прививку от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 3 333 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.