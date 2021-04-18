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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Более 6 тыс. выздоровели: в Украине 10 282 новых случая коронавируса

По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 946 510 человек.

коронавірус, карантин

Коронавирус 18 апреля — статистика Минздрава

  • госпитализированы 4 274 человека;
  • умерли 39 786 человек, за сутки — 250;
  • выздоровели 1 482 079 пациентов, за сутки — 6 523;
  • проведено тестирований 8942 671, за сутки — 60 380.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1 590) и Днепропетровской (1 114) областях.

  • г. Киев — +480;
  • Винницкая область — +177;
  • Волынская область — +197;
  • Днепропетровская область -+1 114;
  • Донецкая область — +511;
  • Житомирская область — +379;
  • Закарпатская область- +106;
  • Запорожская область — +151;
  • Ивано-Франковская область — +100;
  • Киевская область — +597;
  • Кировоградская область — +219;
  • Луганская область — +65;
  • Львовская область — +461;
  • Николаевская область — +468;
  • Одесская область — +595;
  • Полтавская область — +160;
  • Ровенская область — +300;
  • Сумская область — +540;
  • Тернопольская область — +256;
  • Харьковская область — 1 590;
  • Херсонская область — +215;
  • Хмельницкая область — +540;
  • Черкасская область — +300;
  • Черновицкая область — +174;
  • Черниговская область — +587.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 18 апреля 449 194 украинца сделали прививку от коронавируса.

За последние сутки вакцинировались 3 333 человека. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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