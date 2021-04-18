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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Расследование фактов тромбоза после вакцины Johnson&Johnson продлится до 23 апреля

Расследование по использованию вакцины против коронавируса Johnson&Johnson продлится в США до 23 апреля. Об этом сообщил главный медицинский советник страны Энтони Фаучи.

Расследование фактов тромбоза после вакцины Johnson&Johnson продлится до 23 апреля

Инфекционный эксперт ожидает, что регулятор объявит решение о том, следует ли возобновлять использование вакцины, в пятницу.

Энтони Фаучи говорит, что не удивится, если использование возобновят в определенном формате.

Приостановление использования вакцины Johnson&Johnson

13 апреля в США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson&Johnson.

Такое решение приняли по причине того, что у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет после прививки развилось редкое заболевание, связанное с тромбами. Симптомы возникли на 6-13 дней после иммунизации.

В этот же день стало известно, что компания Johnson&Johnson отложила применение своей вакцины Janssen на территории Европы.

Всего в США прививку препаратом Johnson & Johnson получили 6,8 млн человек.

Источник: The Guardian

Фото: Pexels

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