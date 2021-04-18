18 апреля в Украине началась вакцинация населения препаратом Pfizer/BioNTech. В первую очередь его будут использовать для пожилых людей и социальных работников. Первую прививку сделали на Киевщине — в Бородянском психоневрологическом интернате.

Одной из первых американскую вакцину получила директор интерната Инна Иваненко. Над процессом наблюдал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

18 апреля препаратом Pfizer планируют иммунизировать работников и жителей двух специализированных учреждений в Киевской области.







В Украине сделали первые прививки вакциной Pfizer/BioNTech / 2 фотографии

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В Бородянке прививки получат 78 работников и 42 жители интерната. В Белой Церкви — 84 работники и 12 жителей. Виктор Ляшко сообщил, что с сегодняшнего дня американской вакциной можно привиться во всех регионах.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на утро 18 апреля 449 194 украинцы вакцинировались от коронавируса. За последние сутки привили 3 333 человека.

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Источник: Киевская ОГА