18 апреля в Украине началась вакцинация населения препаратом Pfizer/BioNTech. В первую очередь его будут использовать для пожилых людей и социальных работников. Первую прививку сделали на Киевщине — в Бородянском психоневрологическом интернате.
Одной из первых американскую вакцину получила директор интерната Инна Иваненко. Над процессом наблюдал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
18 апреля препаратом Pfizer планируют иммунизировать работников и жителей двух специализированных учреждений в Киевской области.
В Бородянке прививки получат 78 работников и 42 жители интерната. В Белой Церкви — 84 работники и 12 жителей. Виктор Ляшко сообщил, что с сегодняшнего дня американской вакциной можно привиться во всех регионах.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на утро 18 апреля 449 194 украинцы вакцинировались от коронавируса. За последние сутки привили 3 333 человека.
Подробнее о коронавирусе и вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Киевская ОГА