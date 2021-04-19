В Украине вакциной Pfizer/BioNTech 18 апреля сделали прививки 366 людям в Киевской, Волынской и Сумской областях. А в течение 19-20 апреля в процесс вакцинации препаратом присоединятся все регионы страны.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в социальных сетях. Препарат хранят и транспортируют при температуре в пределах от -60°C до -80°C.

— Для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проектом Безопасные и доступные лекарства (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО Фармасофт, — отметил он.

По его словам, логистическая компания еженедельно доставляет партии вакцины с центрального склада в г. Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, в региональные склады нужном в количестве и по определенному графику.

На областных складах замороженная вакцина хранится в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 ° C.

Из региональных складов партии предварительно размороженной вакцины забирают работники мобильных бригад, помещая их в термоконтейнеры с температурным режимом от + 2°C до + 8°C, перевозят в места проведения иммунизации.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре, обеспечивающей поддержание температуры меньше -60°C — до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

К слову, в Киеве 19 апреля начали вакцинировать людей вакциной от компаний Pfizer/BioNTech. Первыми прививки получили пациенты и работники Киевского гериатрического пансионата. Уже успели вакцинировать 120 человек, из них 78 пациентов.

Источник: Виктор Ляшко