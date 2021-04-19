Коронавирус в Украине 19 апреля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на понедельник, 19 апреля 2021 года, в Украине подтвердили 1 953 016 случаев коронавируса. В Украине значительно улучшилась эпидситуация, за сутки — 6 506 новых больных.
Среди новых случаев — 253 ребенка и 98 медработников.
Всего в Украине от вируса умерли 40 000 человек, за сутки — 214. Выздороветь удалось 1 487 677 украинцам, за день — 5 598.
За время пандемии в Украине провели 8 958 482 теста методом ПЦР, за последние 24 часа — 15 811.
Вакцинация в Украине
С начала кампании вакцинации в Украине 450 647 человек привили от вируса, за сутки — 1 453.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622) и Львовской (490) областях.
Статистика в регионах:
- Винницкая область — 122 случая/60 прививок;
- Волынская область — 214 случаев/160 прививок;
- Днепропетровская область — 761 случай/15 прививок;
- Донецкая область — 377 случаев/79 прививок;
- Житомирская область — 267 случаев/17 прививок;
- Закарпатская — 48 случаев/10 прививок;
- Запорожская область — 90 случаев/42 прививки;
- Ивано-Франковская область — 48 случаев/20 прививок;
- Киевская область — 428 случаев/216 прививок;
- Кировоградская область — 164 случая/0 прививок;
- Луганская область — 47 случаев/0 прививок;
- Львовская область — 490 случаев/169 прививок;
- Николаевская область — 461 случай/10 прививок;
- Одесская область — 372 случая/65 прививок;
- Полтавская область — 164 случая/59 прививок;
- Ровенская область — 150 случаев/40 прививок;
- Сумская область — 205 случаев/40 прививок;
- Тернопольская область — 219 случаев/50 прививок;
- Харьковская область — 622 случая/345 прививок;
- Херсонская область — 103 случая/0 прививок;
- Хмельницкая область — 100 случаев/0 прививок;
- Черкасская область — 273 случая/26 прививок;
- Черновицкая область — 139 случаев/30 прививок;
- Черниговская область — 195 случаев/0 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса по состоянию на 18 апреля, в Украине подтвердили 1 946 510 случаев болезни.
Среди новых больных — 10 282 человека.
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