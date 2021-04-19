После того, как вы переболели Covid-19 нужно обязательно сдать анализы на наличие антител именно к этой инфекции.

Здесь важно понимать не сам факт наличия антител, но их количество (титр). Подробности – в комментарии врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы №17 Игоря Савчука.

Имеем два класса антител или иммуноглобулинов: M и G.

Иммуноглобулины М (IgM) можно выделить в анализе крови спустя 7-8 дней после заражения коронавирусной инфекцией. Однако эти данные могут иметь значительные погрешности. Причиной тому – ряд факторов, среди которых: количество времени, минувшего с момента заражения; формат забора биоматериала (человек сделал это сам дома или же ему доставили специальные наборы на дом).

Иными словами, может случиться так, что, несмотря на то, что человек реально переболел, анализ на антитела может показать отрицательный результат. Положительным он будет только в том случае, если имеем дело с острым течением инфекционного процесса.

Иммуноглобулины G (IgG) можно распознать с 10-11 дня от начала заболевания. Поскольку их количество (титр) начинает расти в геометрической прогрессии, есть смысл сдавать анализ через две недели после заражения. Если иммуноглобулины G обнаружены, это означает, что в организме выработались защитные антитела. Чтобы иметь представление о степени устойчивости иммунитета к данной инфекции, желательно повторить тест на иммуноглобулины G через две недели. Это важно для понимания динамики нарастания антител. Чем динамика активнее – тем лучше. Но…

Даже если анализы дали положительный результат, врачи не дадут гарантии того, что в дальнейшем пациент уже никогда не подхватит коронавирусную инфекцию. Как правило, медики рекомендуют сдать тест спустя 6-8 месяцев, чтобы понять: титр антител снизился или остался на прежнем уровне.

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