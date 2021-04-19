Франция вводит новые ограничения для туристов, чтобы не допустить распространения нескольких штаммов Covid-19. Это касается туристов, которые будут приезжать из Гайаны, Бразилии, Чили, Аргентины и Южной Африки.

Во Франции не исключают, что Индия также может быть добавлена ​​в этот список в ближайшие дни.

Туристы будут допущены ко въезду во Францию ​​с двумя новыми условиями. Наличие ПЦР-теста, который был сделан не менее, чем за 36 часов и не более, чем за 72 часа до въезда. Или же тест, сделанный менее, чем за 72 часа, но с антиген-показателем. То есть при вылете, а затем по прибытии, необходим обязательный тест на антиген.

Кроме того, туристам теперь придется проводить 10-дневный карантин дома. Проверки будут проходить при посадке самолета. Так, туристов могут спросить, есть ли у них место для проживания по прибытии, чтобы изолироваться в хороших условиях. Проверки будут также проходить и дома.

Ко всему этому добавятся определенные ограничения во время выезда из страны.

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Источник: francetvinfo.fr