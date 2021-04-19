Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма в Бразилии женщин призвали не планировать пока беременность.

Специалисты отмечают, что новая мутация может в большей мере влиять на женщин в положении, чем “дикий” вариант вируса.

— Если возможно, отложите беременность немного, до лучшего момента, — отметил представитель Министерства здравоохранения Рафаэль Парент.

В то же время страна продолжает быть эпицентром распространения вируса.

Коронавирус в мире

В марте представители ВОЗ заявили, что Бразилия стала новым эпицентром распространения коронавируса.

В стране бушует мутация вируса, из-за чего койки в больницах переполнены, а каждый день фиксируют большое количество новых зараженных.

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Источник: The Guardian