Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма в Бразилии женщин призвали не планировать пока беременность.
Специалисты отмечают, что новая мутация может в большей мере влиять на женщин в положении, чем “дикий” вариант вируса.
— Если возможно, отложите беременность немного, до лучшего момента, — отметил представитель Министерства здравоохранения Рафаэль Парент.
В то же время страна продолжает быть эпицентром распространения вируса.
Коронавирус в мире
В марте представители ВОЗ заявили, что Бразилия стала новым эпицентром распространения коронавируса.
В стране бушует мутация вируса, из-за чего койки в больницах переполнены, а каждый день фиксируют большое количество новых зараженных.
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Источник: The Guardian