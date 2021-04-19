PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

Из-за Covid-19 в Бразилии женщин призвали не планировать беременность

Из-за Covid-19 в Бразилии женщин призвали не планировать беременность

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма в Бразилии женщин призвали не планировать пока беременность.

Специалисты отмечают, что новая мутация может в большей мере влиять на женщин в положении, чем “дикий” вариант вируса.

— Если возможно, отложите беременность немного, до лучшего момента, — отметил представитель Министерства здравоохранения Рафаэль Парент.

В то же время страна продолжает быть эпицентром распространения вируса.

Коронавирус в мире

В марте представители ВОЗ заявили, что Бразилия стала новым эпицентром распространения коронавируса.

Читайте
Новые штаммы Covid-19 на 20-50% увеличивают уровень заболеваемости - эпидемиолог

В стране бушует мутация вируса, из-за чего койки в больницах переполнены, а каждый день фиксируют большое количество новых зараженных.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка