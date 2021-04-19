Ученые Оксфордского университета будут проводить исследования исключительно на добровольцах, которые уже перенесли Covid-19. Цель проекта – изучить иммунный ответ организма на вводимый коронавирус, в данном случае — SARS-CoV-2. Необходимое условие – добровольцы не должны быть привиты вакциной, иметь антитела к коронавирусной инфекции и быть при этом совершенно здоровыми.

Эксперимент пройдет в два этапа. Всего будет задействовано 64 участника в возрасте от 18 до 35 лет. Их поместят в специально оборудованные палаты. Все пройдут всесторонние обследования, в том числе компьютерную томографию (КТ) легких и магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца.

В ходе первого этапа добровольцам введут малые дозы вируса, чтобы не спровоцировать появление симптомов болезни.

Во время второго этапа вводимая доза вируса SARS-CoV-2 будет увеличена до стандартной. Ее точный объем будет обозначен после первого этапа.

Ученые университета уверяют, что одной из главных задач исследования является разработка более точных тест-систем, с помощью которых можно будет с большой долей уверенности определить: сформировала ли иммунная система человека, переболевшего Covid-19, надежную защиту от повторного заражения коронавирусом.

А тем временем, как писали Факты ICTV, Израиль отменил ограничения, а Германия продлила карантин.