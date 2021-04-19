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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Опыт Италии: какие побочные эффекты имеют вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca

Вакцинация

В Италии обнародовали доклад итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) о надзоре за вакцинами против Covid-19, который относится к периоду с 27 декабря 2020 до 26 марта 2021 года.

Общее количество сообщений о “побочных эффектах” от вакцинации составляет 510 на каждые 100 000 введенных доз. Исследование в Италии было сделано на большом количестве доз — 9 млн. штук.

Из этого количества 68% (6 120 000 доз) — это Pfizer, 27% (2 430 000 доз) — AstraZeneca и 5% — это Moderna. То есть Moderna дали меньше всего — 450 тыс. доз.

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Частые реакции

Для всех вакцин чаще всего сообщается о побочных явлениях в порядке частоты: лихорадка, боль в месте инъекции, усталость и озноб, боль в мышцах и суставах, головная боль и парестезия, тошнота и диарея. В основном все побочные реакции возникают в тот же день, когда делали прививки или на следующий день.

Женщины имеют более высокий уровень побочных эффектов (645 против 299 для мужчин). А пожилое население (после 60 лет) имеет низкую склонность к появлению побочных эффектов.

Тяжелые и редкие случаи

Pfizer — одна тяжелая реакция на 303 тыс; AstraZeneca — одна тяжелая реакция на 200 тыс; Moderna — одна тяжелая реакция на 454 тыс. Из всех побочных реакций 92,7% случаев были легкими и 7,1% — тяжелыми.

То есть вероятность тяжелой реакции на вакцинацию составляет в Италии сейчас 0,0036%.

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Источник: сorriere.it

Фото: Depositphotos

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