В Киеве уже вторую неделю подряд снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской государственной администрации. За прошедшую неделю в городе заболели более 18 тыс. человек.

— В столице за 15-й неделю зарегистрировано 18 785 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 633,1, — отметили в КГГА.

В столице по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 19%. Заболели 4 028 (снижение на 19,9%) детей, взрослых — 14 757 человек (снижение на 18,2%).

В структуре заболеваемости дети составляют 21,4%, а на предыдущей неделе — 21,7%. 41,8% — дети школьного возраста. В то же время среди школьников заболеваемость снизилась на 22,5% — зарегистрировано 1 683 случая.

За 15-ю неделю госпитализированы 1 112 человек, из них 47 детей.

На улучшение ситуации в Киеве также указывает сравнение с 11 неделей 2021 года, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог на 22,2%.

Тогда заболели 8 631 (рост на 31,8%) детей, взрослых — 18 539 человека (рост на 58,2%).