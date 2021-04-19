Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения Израиля в понедельник, 19 апреля, в стране был диагностирован всего 141 новых случаев Covid-19.

Только 0,4% тестов, проведенных 18 апреля, дали положительный результат.

На сегодняшний день в Израиле зафиксировано всего 2 270 активных случаев заражения вирусом, по сравнению с 3 209 неделю назад. Более 300 человек находятся на лечении в больницах.

Из этих 323 госпитализаций 193 пациента находятся в тяжелом состоянии. Это меньше по сравнению с 200 тяжелобольными 18 апреля текущего года и является самым низким показателем с 14 июля прошлого года.

Общее количество смертей, связанных с коронавирусом, в настоящее время составляет 6 338 человек.

На сегодняшний день 5 350 327 израильтян получили по крайней мере одну дозу вакцины, или 57,53% населения, при этом 53,52% или 4 977 399 человек получили две дозы.

В ВОЗ предупредили о самом высоком уровне распространения Covid-19.

Источник: Israel National News