Низкие показатели вакцинации в Украине и заражения коронавирусом выдр. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 19 апреля.

За последние сутки, 18 апреля, в пяти регионах Украины и Киеве не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Всего в Украине сделали 450 647 вакцинаций от коронавируса. За последние сутки — 1 453.

Новые штаммы коронавируса ухудшают эпидситуацию на планете, иногда увеличивая тяжесть заболевания до более 50%. Об этом сказала эпидемиолог Наталья Виноград.

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Между тем в США больше 50% населения (130 млн человек) в возрасте от 18 лет — получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Также в стране уже привили 81% людей в возрасте от 65 лет, а 65,9% полностью вакцинированы двумя дозами препарата.

Кроме того, в Штатах могут возобновить использование вакцины компании Johnson & Johnson, но, возможно, с ограничениями или предупреждениями.

В то же время в американской Атланте азиатские выдры одного из аквариумов, где местные жители могут полюбоваться животными, заразились коронавирусом.

В них появились симптомы заболевания, среди которых — чихание, насморк и незначительная вялость, а некоторые из млекопитающих начали кашлять.

Между тем в Бразилии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и распространениям нового штамма женщин призвали не планировать пока беременность.

В мире за все период пандемии коронавирусом заболела 142 041 421 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего инфицированных в США (32,4 млн человек), Индии (15 млн) и Бразилии (14 млн человек).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили 1 953 016 случаев коронавируса. За сутки обнаружили 6 506 новых больных.

За прошлый день от вируса умерло 214 украинцев. Выздоровели — 5 598.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622) и Львовской (490) областях.

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