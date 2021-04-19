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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

На Фиджи закрыли два города из-за одного заболевшего Covid-19

Фиджи

На Фиджи зарегистрирован первый за 12 месяцев случай заболевания Covid-19, после чего закрыли на локдаун два крупнейших города государства.

Представители органов здравоохранения заявили, что инфицировалась 53-летняя женщина, находившаяся в контакте с военнослужащим, который заразился в карантинном учреждении в Нади.

 — Чтобы помочь быстро отследить контакты и снизить вероятность дальнейшей передачи, мы объявляем о локдауне в районе Нади и Лаутоки, начиная с 4 часов утра, — говорится в заявлении.

На изоляцию отправили 330 человек, контактировавших с женщиной, а полиция ввела круглосуточный комендантский час в Лаутоке и Нади.

Остальным фиджийцам советуют оставаться дома. Предприятия и школы закрылись.

— Все фиджийцы должны оставаться дома. Публичных собраний не должно быть. Никакие службы не должны работать, за исключением основных медицинских, — заявили в министерстве здравоохранения.

Фиджи сдерживает вирус, применяя строгие меры изоляции. Всего на территории зарегистрировано менее 100 случаев заболевания и всего два случая смерти на 930 тыс. человек.

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Эта вспышка Covid-19 — удар по туристическим надеждам Фиджи на открытие “пузырей путешествий” без карантина с Австралией и Новой Зеландией. Именно эти страны являются основным источником туристов на острова в Тихом океане.

Австралия и Новая Зеландия в понедельник открыли “транс-Тасманский пузырь путешествий”, позволяющий путешествовать без карантина между двумя странами.

В Киеве после проверки, как соблюдаются карантинные ограничения, оштрафовали 50 заведений общественного питания, которые обслуживали посетителей внутри.

Источник: CNA

Фото: Pixabay

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