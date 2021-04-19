Новые штаммы коронавируса ухудшают эпидситуацию на планете, иногда увеличивая тяжесть заболевания до более 50%.

Об этом во время брифинга 19 апреля сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого Наталия Виноград.

— Новые мутанты вносят существенные изменения в развитие эпидемического процесса, меняется тяжесть заболевания. На 20-25% возросла тяжесть заболевания среди этих штаммов. На части территорий тяжесть возросла до 56%, — отметила Наталья Виноград.

По ее словам, на возможность мутации ухудшать эпидситуацию на определенной территории влияет и этнический фактор.

— Это было обусловлено еще и принадлежностью к определенной этнической группе тех зараженных пациентов. Эти штаммы не являются равнозначными для различных этнических групп. Высокие показатели, которые имеют Бразилия, Мексика, африканские страны, зависят от этнических особенностей больных пациентов, — добавила она.

Коронавирус в Украине

19 апреля в Украине фиксируется незначительное улучшение эпидситуации.

За сутки обнаружили 6 506 новых больных.

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