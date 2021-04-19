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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Половина взрослых американцев уже получили первую дозу Covid-вакцины

Более 50% населения Соединенных Штатов Америки – 130 миллионов человек в возрасте от 18 лет – получили первую дозу коронавирусной вакцины.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Согласно данным, опубликованным американским Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), более 84 миллионам жителей США было введено уже по две дозы вакцины от коронавируса. А это четверть населения всей страны.

Также в США уже привили 81% людей в возрасте от 65 лет, а 65,9% полностью вакцинированы двумя дозами от Covid-19.

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В свои данные CDC включает вакцинацию американцев препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, а также вакциной Johnson & Johnson.

В ВОЗ предупредили о самом высоком уровне распространения Covid-19.

Источник: CDC

Фото: Pexels

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