Более 50% населения Соединенных Штатов Америки – 130 миллионов человек в возрасте от 18 лет – получили первую дозу коронавирусной вакцины.

Согласно данным, опубликованным американским Центром контроля и профилактики заболеваний (CDC), более 84 миллионам жителей США было введено уже по две дозы вакцины от коронавируса. А это четверть населения всей страны.

Также в США уже привили 81% людей в возрасте от 65 лет, а 65,9% полностью вакцинированы двумя дозами от Covid-19.

В свои данные CDC включает вакцинацию американцев препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech, а также вакциной Johnson & Johnson.

В ВОЗ предупредили о самом высоком уровне распространения Covid-19.