Реальная эффективность вакцины Pfizer составляет 98%

В странах, которые используют вакцину от коронавируса компании Pfizer/BioNTech, реальная эффективность препарата составляет 98%.

Об этом заявила главный специалист Министерства здравоохранения по специальности Эпидемиология Наталья Виноград во время брифинга 19 апреля.

— В начале компании заявляли о 95% эффективности вакцины от Covid-19. А реальная эффективность в странах, которые ее используют, — 98%. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин, — отметила она.

По словам Виноград, в отличие от других вакцин, препарат от Pfizer/BioNTech не содержит антигена, на который организм должен выработать иммунитет. Вакцина имеет генетическую информацию, которая запускает синтез антигена после прививки, на который образуются антитела.

Кроме того, вакцина способна защищать от новых мутации коронавируса, поскольку они чувствительны к этому препарату. Специалист добавила, что обо всех возможных неблагоприятных событиях, которые возникли после прививки, производитель предупредил заранее.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина BNT162b2 разработана совместно немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Для максимальной эффективности нужно две дозы, интервал — 21 день.

Среди побочных эффектов серьезных осложнений не отмечалось. В то же время BioNTech/Pfizer пока не рискуют вводить людям с ранее проявленной аллергией на другие вакцины.

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