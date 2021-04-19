Хотя Украина прошла пик третьей волны коронавируса, все же в будущем нам может грозить новый штамм Covid-19 — его так называемая двойная мутация.

Об этом в эфире одного из украинских каналов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также предупредил, что коронавирус еще будет испытывать украинцев на прочность.

— Мы прошли пик заболеваемости. Но это ни в коем случае не означает, что нам нужно расслабляться. У нас есть уже и английский, и южноафриканский штаммы. Мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная в Великобритании, Индии, Гонконга.

Когда в Украине может вырасти количество больных

Накануне Максим Степанов сообщил, что вспышка заболеваемости Covid-19 в Украине ожидается после Пасхи.

Он прогнозирует, что это может произойти через три-четыре недели после праздника. По словам главы Минздрава, на это повлияет не только празднование Пасхи, но и длительные выходные на майские праздники.

Источник: Украина 24