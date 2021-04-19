Всемирная организация здравоохранения упорно считает, что самолечение – это хорошо. Но информировано и в строго определенных границах.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

— Поэтому если вы решили, что по интернету станете врачом, то нет. Но вы точно можете знать, когда при соплях у ребенка, хватит заниматься глупостями и пора бежать к врачу, — сказал он.

Также Комаровский отметил, что антибиотики – это лекарства, которые спасли миллионы жизней. Если не десятки миллионов.

— Но антибиотик выбираем тогда, когда риск болезней намного серьезней, нежели риск самого антибиотика, — подчеркнул он.

При этом Комаровский заявил, что самое страшное в методике лечения антибиотиками – это внутримышечные уколы.

— Нигде в цивилизованном мире детям не делают уколы в попу. Это считается концентрированным садизмом и издевательством над людьми. Внутримышечно делаются некоторые прививки и перед этим мажут кожу мазью с лидокаином. Это нужно для того, чтобы ребенку не было больно, — подытожил он.

Ранее доктор Комаровский заявлял, что бессимптомным коронавирусом называется перенесение болезни незаметно, без единого признака Covid-19.

Источник: YouTube