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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Степанов прогнозирует вспышку заболеваемости Covid-19 после Пасхи

Максим Степанов

В Украине ожидается вспышка заболеваемости Covid-19 после Пасхи. Это может произойти через три-четыре недели после праздника.

— Мы ожидаем после Пасхи, через три-четыре недели, рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения, люди ездят по стране. С точки зрения эпидемиологии, все это будет добавлять к количеству заболевших, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Христиане восточного обряда в 2021 году, согласно александрийской пасхалии, празднуют Пасху 2 мая.

По состоянию на 19 апреля в 12 областях Украины и в Киеве установили красный уровень эпидемической опасности. Самая плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Запорожской, Львовской,  Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Карантин в Украине

По состоянию на 19 апреля в 12 областях Украины и Киеве установили красный уровень эпидемической опасности. Так, самая плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Запорожской, Львовской,  Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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