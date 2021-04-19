В Киеве провели аллогенную семейную трансплантацию костного мозга взрослому человеку.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. Операцию провели в КНП Киевский центр трансплантации костного мозга.

Это первая трансплантация в рамках реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

— К этой операции медики готовились с февраля. Тогда в Центр на консультацию попал 18-летний парень с диагнозом апластическая анемия в очень тяжелой форме, — отметила Гинзбург.

По ее словам, диагноз установили в Ивано-Франковской больнице в декабре 2020 года. После консультации медики решили провести алогенную трансплантацию костного мозга, подобрав гистосовместимого родственного донора — родного брата больного.

Трансплантацию костного мозга провели 17 марта 2021 года. Гинзбург утверждает, что послеоперационный период проходит без тяжелых осложнений.

— Сегодня медики говорят о состоянии пациента как о вполне удовлетворительном. Парень продолжает принимать иммуносупрессивную терапию и понемногу готовится к выписке, — заверила она.

Недавно 12 украинских полярников с антарктической станции Академик Вернадский (UAC) стали потенциальными донорами костного мозга.

Украинский реестр сейчас насчитывает более трех тысяч потенциальных доноров, но чтобы найти своего донора должно быть хотя бы 20-40 тыс. потенциальных доноров. Поэтому, чтобы не искать донора за границей, а найти его среди украинцев, нужно наполнять реестр. Полярники присоединились именно ради этого.