В Киеве 19 апреля начали вакцинировать людей вакциной от компании Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. Так, первыми прививки получили пациенты и работники Киевского гериатрического пансионата.

Всего за сегодня уже успели вакцинировать 120 человек, из них 78 пациентов.

Сейчас в Киеве работают только две мобильные бригады, которые осуществляют прививки препаратом BNT162b2. Всего в город поступило 4 680 доз этого препарата.











В Киеве начали вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech / 3 фотографии

Иммунизацию препаратом от Pfizer/BioNTech начали 18 апреля. Первая прививка сделали в Киевской области — в Бородянском психоневрологическом интернате. В Бородянке прививки получат 78 работников и 42 жителя интерната. В Белой Церкви — 84 работники и 12 жителей.

В то же время первые дозы этого препарата в размере — 117 тыс. поступили в Украину 16 апреля. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что партия препарата направлена на вакцинацию людей, находящихся в домах престарелых, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.

Вакцина Pfizer

Эпидемиолог Наталья Виноград сообщила, что в странах, которые используют вакцину от коронавируса компании Pfizer/BioNTech, реальная эффективность препарата составляет 98%.

Препарат также способен защищать от новых мутации коронавируса, поскольку они чувствительны к этому веществу.

Подробнее о вакцине от Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.