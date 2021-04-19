За последние сутки в пяти регионах Украины и Киеве не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, которую опубликовало ведомство 19 апреля.

Где не прививают от вируса:

м. Киев — 447 случаев/0 прививок;

Кировоградская область — 164 случая/0 прививок;

Луганская область — 47 случаев/0 прививок;

Херсонская область — 103 случая/0 прививок;

Хмельницкая область — 100 случаев/0 прививок;

Черниговская область — 195 случаев/0 прививок.

Всего в Украине сделали 450 647 прививок от коронавируса.

За последние сутки — 1 453.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 19 апреля 2021 года в стране подтвердили 1 953 016 случаев болезни.

За сутки — 6 506 новых больных, эпидситуация в Украине значительно улучшилась.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.