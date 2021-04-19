За последние сутки в пяти регионах Украины и Киеве не сделали ни одной прививки против коронавируса.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава, которую опубликовало ведомство 19 апреля.
Где не прививают от вируса:
- м. Киев — 447 случаев/0 прививок;
- Кировоградская область — 164 случая/0 прививок;
- Луганская область — 47 случаев/0 прививок;
- Херсонская область — 103 случая/0 прививок;
- Хмельницкая область — 100 случаев/0 прививок;
- Черниговская область — 195 случаев/0 прививок.
Всего в Украине сделали 450 647 прививок от коронавируса.
За последние сутки — 1 453.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 19 апреля 2021 года в стране подтвердили 1 953 016 случаев болезни.
За сутки — 6 506 новых больных, эпидситуация в Украине значительно улучшилась.
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