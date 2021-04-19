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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

В Киеве и пяти регионах за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

За последние сутки в пяти регионах Украины и Киеве не сделали ни одной прививки против коронавируса.

вакцинація

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, которую опубликовало ведомство 19 апреля.

Где не прививают от вируса:

  • м. Киев — 447 случаев/0 прививок;
  • Кировоградская область — 164 случая/0 прививок;
  • Луганская область — 47 случаев/0 прививок;
  • Херсонская область — 103 случая/0 прививок;
  • Хмельницкая область — 100 случаев/0 прививок;
  • Черниговская область — 195 случаев/0 прививок.
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Всего в Украине сделали 450 647 прививок от коронавируса.

За последние сутки — 1 453.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса, по состоянию на 19 апреля 2021 года в стране подтвердили 1 953 016 случаев болезни.

За сутки — 6 506 новых больных, эпидситуация в Украине значительно улучшилась.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Getty Images

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