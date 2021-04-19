В США могут возобновить использование вакцины компании Johnson

В США могут возобновить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, но, возможно, с ограничениями или предупреждениями.

Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью одному из телеканалов. Решение о целесообразности восстановления использования вакцины могут принять уже 23 апреля.

— Я думаю, что, скорее всего, будет какое-то предупреждение или ограничение, или оценка риска, — отметил он.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендовало приостановить использование вакцины Johnson & Johnson после шести случаев редких тромбов головного мозга у женщин.

23 апреля планирует собраться консультативная группа Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы обсудить действия по этой вакцине.

К тому же, в США закрыли два центра вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо из-за обнаружения неблагоприятных последствий после прививки препаратом против Covid-19 этой компании.

В то же время в компании Johnson & Johnson заявляют, что они тщательно рассматривают любые сообщения о побочных реакциях у людей, получивших их вакцину.

Источник: NBC News