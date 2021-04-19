Штамм Covid-19 с двумя ключевыми мутациями, известный как “B.1.617”, был обнаружен в Индии, но сейчас стремительно распространяется в Великобритании.

Как сообщил в Twitter эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг, количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 5 раз всего за пару недель.

— То же самое со штаммом коронавируса B1351 для Южной Африки. Когда увеличились случаи заражения? После того, как снова открылись школы, – подчеркнул медик.

Кроме того, он отметил, количество инфицированных Covid-19 растет и это несмотря на достаточное количество прививок от вируса.

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Индийский штамм Covid-19 с двумя ключевыми мутациями, теперь известный как “B.1.617”, уже обнаружен в США, Германии, Великобритании, Австралии и Сингапуре.

Источник: Twitter