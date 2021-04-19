Как сообщили в социальных сетях, 11-летняя жительница Черноморска умерла в понедельник, 19 апреля, в областной детской больнице.

Девочка Катя лечилась от коронавирусной болезни больше месяца, однако в результате перенесенного вируса у нее отказали внутренние органы.

Мать девочки также болеет Covid-19 и до сих пор находится на лечении в клинике.

По состоянию на понедельник, 19 апреля 2021 года, в Украине подтвердили 1 953 016 случаев коронавируса. В Украине значительно улучшилась эпидситуация, за сутки — 6 506 новых больных.

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Источник: Facebook