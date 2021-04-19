В Украине планируют создать самую современную лабораторию для разработки вакцин

Украина крайне необходимо подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания 19 апреля. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

— Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего, — отметил Зеленский.

По его словам, чтобы создать лабораторию, в этом году в государственном бюджете заложили 100 млн грн.

В Министерстве здравоохранения также рассказали о плане закупки вакцин против коронавируса и иммунизации населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

Вакцинация в Украине

С начала прививочной кампании в Украине 450 647 человек привито от вируса, за сутки — 1 453.

За последние сутки в пяти регионах Украины и Киеве не сделали ни одной прививки против коронавируса.

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