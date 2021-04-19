Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации из-за распространения Covid-19.

Такое решение приняли в ответ на постоянный рост смертности от коронавируса.

– Пандемия коронавируса все еще является чрезвычайным событием, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире, создавать риск международного распространения и вмешательства в международное движение и требовать скоординированной международной реакции, – отметил комитет ВОЗ.

Следующее заседание комитета по чрезвычайным ситуациям будет созвано в течение трех месяцев или ранее по усмотрению генерального директора.

Коронавирус в Украине

По состоянию на понедельник, 19 апреля 2021 года, в Украине подтвердили 1 953 016 случаев коронавируса. За сутки обнаружили 6 506 новых больных.

Всего в Украине от вируса умерло 40 тыс. человек, за сутки – 214.

Всего выздороветь удалось 1 487 677 украинцам, за день – 5 598.

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Источник: ВОЗ