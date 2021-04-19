Ученые из Цюриха проследили, что за тревожность и развитие депрессии отвечает определенный участок мозга. Их исследования могут помочь выработать критерии устойчивости конкретного человека к стрессу.
Есть люди, которые ни о чем не переживают. А вот для других даже малейший стресс, не говоря уже о хроническом воздействии, трагедия всей жизни. Стрессоустойчивость сейчас очень важна, и было бы неплохо знать как тот или другой индивид поведет себя в экстремальных условиях.
Поскольку в лаборатории эксперимент с моделированием хронического стресса невозможен, потому что ограничен временем воздействия, то решили отследить поведение студентов-медиков, которых послали на стажировку в отделение неотложной помощи. Там стресса – хоть отбавляй.
После обследования мозга подопытной группы ученые определили нейробиологический показатель, который может предсказать реакцию человека на стресс.
— Умение человека справляться со стрессом может быть очень полезной, например, когда дело доходит до выбора профессии. Или это применимо в тренинге по устойчивости к стрессу с помощью нейрообратной связи, — объясняет Маркус Груешоу из Цюрихского центра нейроэкономики.
Но это вовсе не означает, что начинающим врачам или работникам правоохранительных органов придется сканировать мозг.
— Возможно, существует еще доступнее индикатор устойчивости к стрессу, — говорит Кристиан Рафф, колега Маркуса Груешоу. — Исследования на животных показывают, что стимуляция определенной области мозга коррелирует с расширением зрачка.
Вполне возможно, что у людей все происходит так же. Это будет еще один способ изучить способность противостоять стрессу.
А между тем, другие специалисты изучают способы, как избавиться от стресса.