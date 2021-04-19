Весной обычно люди, желающие похудеть, отправляются в спортзалы. Но в нынешнем году из-за коронавируса и локдауна это сделать не удастся. Поэтому нужно искать альтернативные способы избавления от лишних килограммов.

Изучая свойства лекарственных трав, врач-фитотерапевт Евгений Соничев разработал фитокомплекс для похудения, и об этом он рассказал Фактам ICTV.

Комплекс состоит из нескольких этапов.

— Благодаря фиточаям можно подавлять аппетит и выводить холестерин, — сказал Евгений Соничев. – Многолетний опыт подсказал мне, что начинать нужно с очищения.

Очищение

Для фиточая на этом этапе использую горькие травы: бархатцы, пижма, полынь. Беру их в равном количестве, смешиваю. Одну чайную ложку сбора горьких трав заливаю стаканом кипятка. Настаивать их нужно полчаса, желательно в глиняной посуде. Но можно взять также эмалированную. Емкость должна быть плотно закрыта и укутана, чтобы постоянная температура сохранялась подольше. Воду лучше использовать талую или родниковую, но только не из-под крана. Настой принимаю дважды в день: утром натощак и вечером за тридцать минут до ужина.

Каждый день необходимо глотать целиком, не разжевывая, зубок чеснока, запивая чистой водой. А вечером, за час-полтора до сна, делайте клизму из двух литров воды с лимонным соком. Курс длится две недели.

Снижение аппетита

На этом этапе я использую такие травы: подорожник, тысячелистник зверобой, репейничек. Для улучшения вкуса и запаха добавляю мяту. Если появляется вздутие живота – семена укропа.

Антиаппетитный сбор составляю так: две части тысячелистника, по одной части зверобоя и репейничка, мяту или укроп – по половине части. Одну ложку сбора заливаю стаканом горячей воды. Принимаю полстакана три раза в день за тридцать минут до еды.

На этом этапе не ем чеснок и не делаю клизмы. Курс длится две недели. Людям в возрасте 50+ такой сбор нужно принимать до пяти недель.

Все внимание печени

Смешиваю в равных частях бессмертник, плоды шиповника, кукурузные рыльца, одуванчик, репейничек. Беру одну чайную ложку сбора, заливаю стаканом кипятка, настаиваю полчаса. Принимаю по полстакана за двадцать минут перед едой.

Печень скажет вам спасибо, если напиток вы будете готовить не на воде, а на отваре овса. Чтобы его приготовить, беру полкилограмма овса (целые зерна — не хлопья), тщательно промываю, заливаю двумя литрами воды, кипячу на маленьком огне 20 минут. Процеживаю. Горячим отваром заливаю одну столовую ложку травяного сбора. Принимаю по пол стакана три раза в день до еды.

Курс длится две недели.

Нормализация водно-солевого обмена

На этом этапе использую травы, обладающие мочегонным эффектом: хвощ полевой, крапива двудомная, спорыш, цветки бузины и белой акации, створки фасоли.

Напиток можно готовить также с отваром овса. Беру одну чайную ложку травяного сбора, заливаю овсяным отваром, настаиваю полчаса. Принимаю по 100 мл три раза в день за 20 минут до еды.

Курс длится две недели.

Закрепление результата

Оставляем из предыдущего сбора трав полевой хвощ и крапиву. Добавляем плоды и цветки боярышника, ягоды рябины красной. Завариваем как и на предыдущем этапе.

В крапиве много витамина С, но она также сгущает кровь. Имейте это в виду, и будьте осторожны. Если есть склонность к тромбообразованию, лучше ее исключить из сбора.

Курс длится четыре недели.

Питание

Плюс моего курса в том, что голодать не нужно. А значит, есть шанс, что не сойдете с дистанции раньше времени. Но придется отказаться от вредного фастфуда, продуктов, подвергшихся промышленной переработке, полуфабрикатов. Готовьте сами. Мясо ешьте два раза в неделю. Лучше отваривать или запекать. Жирное и жареное исключите.

Пусть на вашем столе будут овощи и фрукты, каши, грибы, кисломолочные продукты, рыба, оливковое масло или подсолнечное, но нерафинированное. В идеале – домашнее, с осадком. В нем содержатся фитостерины, полезные для нормализации холестеринового обмена.

Можно с овощами или с мясом-рыбой съесть тост из хлеба с отрубями.

Очень полезно добавлять в салаты дикорастущие травы: листья одуванчика, сныть, кислицу и мокрицу, огородный портулак. Из щавля, молодой крапивы варите зеленый борщ.

Что пьем

Кроме травяных настоев не забываем о чистой воде (2-2,5 л в день).

Противопоказания

Курс снижения веса на травах достаточно жесткий. И рассчитан на относительно здоровых людей. Однако, если применять его под наблюдением врача, то он не нанесет вреда. Настои для похудения противопоказаны при аллергии на ингредиенты, заболеваниях желудочно-кишечного тракта — язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, желчнокаменной болезни, а также для беременных и больных эпилепсией.

Научитесь делать зеленые коктейли. Они насытят вас витаминами и помогут очистить организм.