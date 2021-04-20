По состоянию на вторник, 20 апреля 2021 года, в Украине подтвердили 1 961 956 случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем в стране резко увеличился суточный прирост больных, за день — 8 940 новых пациентов.
Среди новых случаев — 414 детей и 251 медработник.
Всего в Украине от вируса умерли 40 367 человек, за сутки — 367. Выздороветь удалось 1 499 752 украинцам, за день — 12 075.
За время пандемии в Украине провели 8 996 039 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 37 557.
Вакцинация в Украине
С начала кампании вакцинации в Украине 462 791 человека привито от вируса, за сутки — 12 144.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (804), Полтавской (725) и Одесской (691) областях.
Статистика в регионах:
- Винницкая область — 211 случаев/338 прививок;
- Волынская область — 306 случаев/481 прививка;
- Днепропетровская область — 596 случаев/512 прививок;
- Донецкая область — 585 случаев/763 прививки;
- Житомирская область — 123 случая/421 прививка;
- Закарпатская — 133 случая/211 прививок;
- Запорожская область — 488 случаев/806 прививок;
- Ивано-Франковская область — 44 случая/558 прививок;
- Киевская область — 647 случаев/445 прививок;
- Кировоградская область — 129 случаев/289 прививок;
- Луганская область — 188 случаев/230 прививок;
- Львовская область — 477 случаев/1 770 прививок;
- Николаевская область — 296 случаев/210 прививок;
- Одесская область — 691 случай/529 прививок;
- Полтавская область — 725 случаев/281 прививка;
- Ровенская область — 416 случаев/377 прививок;
- Сумская область — 97 случаев/137 прививок;
- Тернопольская область — 191 случай/320 прививок;
- Харьковская область — 804 случая/425 прививок;
- Херсонская область — 104 случая/289 прививок;
- Хмельницкая область — 198 случаев/794 прививки;
- Черкасская область — 402 случая/341 прививка;
- Черновицкая область — 178 случаев/383 прививки;
- Черниговская область — 19 случаев/413 прививок.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса по состоянию на 19 апреля, в Украине подтвердили 1 953 016 случаев болезни.
Среди новых заболевших — 6 506 человек.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.