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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

8 940 новых случаев Covid-19: в Украине резко увеличился суточный прирост больных

чоловік у масці

По состоянию на вторник, 20 апреля 2021 года, в Украине подтвердили 1 961 956 случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем в стране резко увеличился суточный прирост больных, за день — 8 940 новых пациентов.

Среди новых случаев — 414 детей и 251 медработник.

Всего в Украине от вируса умерли 40 367 человек, за сутки — 367. Выздороветь удалось 1 499 752 украинцам, за день — 12 075.

За время пандемии в Украине провели 8 996 039 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 37 557.

Вакцинация в Украине

С начала кампании вакцинации в Украине 462 791 человека привито от вируса, за сутки — 12 144.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (804), Полтавской (725) и Одесской (691) областях.

Статистика в регионах:

  • Винницкая область — 211 случаев/338 прививок;
  • Волынская область — 306 случаев/481 прививка;
  • Днепропетровская область — 596 случаев/512 прививок;
  • Донецкая область — 585 случаев/763 прививки;
  • Житомирская область — 123 случая/421 прививка;
  • Закарпатская — 133 случая/211 прививок;
  • Запорожская область — 488 случаев/806 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 44 случая/558 прививок;
  • Киевская область — 647 случаев/445 прививок;
  • Кировоградская область — 129 случаев/289 прививок;
  • Луганская область — 188 случаев/230 прививок;
  • Львовская область — 477 случаев/1 770 прививок;
  • Николаевская область — 296 случаев/210 прививок;
  • Одесская область — 691 случай/529 прививок;
  • Полтавская область — 725 случаев/281 прививка;
  • Ровенская область — 416 случаев/377 прививок;
  • Сумская область — 97 случаев/137 прививок;
  • Тернопольская область — 191 случай/320 прививок;
  • Харьковская область — 804 случая/425 прививок;
  • Херсонская область — 104 случая/289 прививок;
  • Хмельницкая область — 198 случаев/794 прививки;
  • Черкасская область — 402 случая/341 прививка;
  • Черновицкая область — 178 случаев/383 прививки;
  • Черниговская область — 19 случаев/413 прививок.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса по состоянию на 19 апреля, в Украине подтвердили 1 953 016 случаев болезни.

Среди новых заболевших — 6 506 человек.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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