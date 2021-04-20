По состоянию на вторник, 20 апреля 2021 года, в Украине подтвердили 1 961 956 случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем в стране резко увеличился суточный прирост больных, за день — 8 940 новых пациентов.

Среди новых случаев — 414 детей и 251 медработник.

Всего в Украине от вируса умерли 40 367 человек, за сутки — 367. Выздороветь удалось 1 499 752 украинцам, за день — 12 075.

За время пандемии в Украине провели 8 996 039 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 37 557.

Вакцинация в Украине

С начала кампании вакцинации в Украине 462 791 человека привито от вируса, за сутки — 12 144.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (804), Полтавской (725) и Одесской (691) областях.

Статистика в регионах:

Винницкая область — 211 случаев/338 прививок;

Волынская область — 306 случаев/481 прививка;

Днепропетровская область — 596 случаев/512 прививок;

Донецкая область — 585 случаев/763 прививки;

Житомирская область — 123 случая/421 прививка;

Закарпатская — 133 случая/211 прививок;

Запорожская область — 488 случаев/806 прививок;

Ивано-Франковская область — 44 случая/558 прививок;

Киевская область — 647 случаев/445 прививок;

Кировоградская область — 129 случаев/289 прививок;

Луганская область — 188 случаев/230 прививок;

Львовская область — 477 случаев/1 770 прививок;

Николаевская область — 296 случаев/210 прививок;

Одесская область — 691 случай/529 прививок;

Полтавская область — 725 случаев/281 прививка;

Ровенская область — 416 случаев/377 прививок;

Сумская область — 97 случаев/137 прививок;

Тернопольская область — 191 случай/320 прививок;

Харьковская область — 804 случая/425 прививок;

Херсонская область — 104 случая/289 прививок;

Хмельницкая область — 198 случаев/794 прививки;

Черкасская область — 402 случая/341 прививка;

Черновицкая область — 178 случаев/383 прививки;

Черниговская область — 19 случаев/413 прививок.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса по состоянию на 19 апреля, в Украине подтвердили 1 953 016 случаев болезни.

Среди новых заболевших — 6 506 человек.

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