Органы здравоохранения Бельгии объявили, что около 225 бельгийских спортсменов, желающих принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, будут вакцинированы от Covid-19 в ближайшие дни.

Речь идет в первую очередь о тех, кто еще не прошел квалификацию для участия в Играх, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса.

По словам представителя Олимпийского комитета Бельгии, ограниченное количество спортсменов из таких видов спорта, как легкая атлетика и велоспорт, получили квалификацию.

— Чтобы предоставить бельгийским спортсменам, желающим принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, шанс пройти квалификацию, Межведомственный совет общественного здравоохранения (CIM) согласился провести им вакцинацию в ближайшие дни, — сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что на сегодняшний день почти 25% бельгийцам старше 18 лет была введена первая доза вакцины от коронавируса, а 7,7% — ввели две дозы.

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Источник: The Japan Times