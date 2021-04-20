Органы здравоохранения Бельгии объявили, что около 225 бельгийских спортсменов, желающих принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио этим летом, будут вакцинированы от Covid-19 в ближайшие дни.
Речь идет в первую очередь о тех, кто еще не прошел квалификацию для участия в Играх, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса.
По словам представителя Олимпийского комитета Бельгии, ограниченное количество спортсменов из таких видов спорта, как легкая атлетика и велоспорт, получили квалификацию.
— Чтобы предоставить бельгийским спортсменам, желающим принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, шанс пройти квалификацию, Межведомственный совет общественного здравоохранения (CIM) согласился провести им вакцинацию в ближайшие дни, — сказано в официальном заявлении.
Отмечается, что на сегодняшний день почти 25% бельгийцам старше 18 лет была введена первая доза вакцины от коронавируса, а 7,7% — ввели две дозы.
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Источник: The Japan Times