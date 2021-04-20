Бразильский штамм Covid-19 вдвое заразнее своих предшественников — ученые

Новый штамм коронавируса P.1, который впервые обнаружили в некоторых городах Бразилии, передается в два раза быстрее, чем предыдущие штаммы. Об этом заявила международная группа ученых.

Они выяснили, что инфицированные в бразильском городе Манаус, где был впервые обнаружили этот штамм, имели в 1,2-1,9 раза больше шансов умереть от инфекции P.1, чем от предыдущих штаммов.

Также оказалось, что вирус имеет 17 идентифицированных мутаций и три мутации спаечного белка — N501Y, E484K и K417T, которые помогают вирусу плотно связываться с клетками человек и проникнуть внутрь. Новый штамм Сovid-19 также может уклоняться от иммунного ответа на предыдущие штаммы вируса.

Сейчас штамм P.1 обнаружили более чем в 36 странах. Также он активно распространяется в Бразилии. Ученые отмечают, что необходимо срочно исследовать этот штамм, чтобы оценить, будет ли эффективной против него вакцина.

По словам эпидемиолога Натальи Виноград, новые штаммы коронавируса ухудшают эпидситуации на планете, иногда увеличивая тяжесть заболевания до более 50%. Возможность мутации ухудшать эпидситуации на определенной территории влияет этнический фактор.

Источник: Medical Xpress