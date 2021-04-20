В Украине еще не завершилась третья волна Covid-19, но нужно уже готовиться к четвертой. Очередной всплеск заболеваемости, скорее всего, произойдет осенью.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. В Индии недавно обнаружили индийский штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее британского и южно-африканского, — заявил он.

По словам Радуцкого, в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом может случиться через шесть-девять месяцев.

Однако, он отмечает, украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тыс. случаев повторного заражения Covid-19 и оказалось, что чаще всего люди повторно заражались через три-четыре месяца, иногда — пять месяцев, но были единичные случаи повторного заражения через полтора месяца.

Радуцкий считает, что единственный выход предупредить четвертую волну коронавируса — значительно ускорить темпы вакцинации. Радуцкий сообщил, что Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года, а сейчас темпы прививочной кампании — неудовлетворительные.

Вакцинация в Украине

Президент Владимир Зеленский четвертого апреля поручил правительству создать Национальный план вакцинации. Конечная цель плана — охватить прививками большинство взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года. Это нужно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. План пока находится в разработке.

Источник: Михайло Радуцький

Фото: Михайло Радуцький