Нельзя отрицать тот факт, что прошедшие месяцы серьезно сказались на нашем организме. И, в частности, это относится к появлению лишних килограммов.

Многие заволновались, когда встали на весы и увидели не самую радужную цифру. Хотя до коронавирусной пандемии таких сюрпризов не было. Стресс с легкостью меняет наше тело, провоцируя набор лишних килограммов и мотивация одна – немедленно избавиться от них.

Как люди во всем мире борются с лишним весом? Конечно – это тренировки. Бег, пилатес, силовые тренировки, плаванье, езда на велосипеде – выбор огромен. Но вот незадача: лишний вес не уходит. В чем причина?

Тренировки не сжигают столько калорий, как вы думаете

Как отмечает диетолог Елена Погребняк, каждый человек, который начинает заниматься фитнесом, довольно быстро приходит к вопросу: важнее правильная тренировка, стимулирующая метаболизм, или правильное питание?

— Для похудения нужно создать дефицит потребляемых калорий, то есть, поглощать мы должны меньше энергии, чем тратим. Этого можно добиться двумя путями: повысить физнагрузку, ничего не меняя в питании или снизить потребление калорий. Лучше всего скомбинировать — польза при грамотном подходе будет максимальной, но все же если речь конкретно об избавлении от лишнего жира — рациональнее пойти вторым путем и скорректировать питание, — убеждена она.

Предпочтения в еде играют большую роль в похудении

Снижение веса — это 80% правильного питания и 20% упражнений. И потому, если вы постоянно занимаетесь спортом, но не меняете рацион питания (или едите еще больше, чтобы компенсировать то, что вы сожгли во время тренировки), то, скорее всего, вес будет даже увеличиваться.

Если вы “урезаете” калории, то метаболизм может замедлиться

Например, суточная потребность человека составляет 2000 ккал, безопасно для здоровья создать дефицит в 200-500 ккал. Откуда же организм возьмет эти 200-500 ккал, которые не поступают с пищей?

— Конечно из подкожного и висцерального жира. В этом и смысл создания дефицита калоража питания. Однако им не стоит огульно злоупотреблять, нужно постепенно возвращаться к полноценной потребности организма в калориях, — подчеркивает Погребняк.

Но при этом она отметила, что если добавить тренировки, то дефицит калорий будет более успешный, так как вы будете тратить больше калорий.

Читайте Как держать себя в форме во время карантина и не набрать лишний вес

Попробуйте изменить режим тренировок

Что касается упражнений, то изменение распорядка дня или вида спорта может увеличить количество сжигаемых калорий. Просто организм привыкает к определенным упражнениям, которые человек выполняет регулярно, и со временем сжигается меньше калорий из-за этого упражнения. Потому, если вы регулярно бегаете на беговой дорожке, подумайте, например, о занятиях с гамаком.

— Это подвесной фитнес, регулярные занятия которым не просто сделают тело красивым, а, в первую очередь, — оздоровят ваш опорно-двигательный аппарат и сбалансируют нервную систему, — рассказывает сертифицированный инструктор Анна Нилогова.

Постройтесь высыпаться

Кроме того, важно спать не менее 8 часов в сутки. Это необходимо для того, чтобы у вас было максимальное время для расслабления и для правильной работы гормонов, регулирующих чувство голода.

Научитесь делать зеленые коктейли. Они насытят вас витаминами и помогут очистить организм.