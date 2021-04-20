Нельзя отрицать тот факт, что прошедшие месяцы серьезно сказались на нашем организме. И, в частности, это относится к появлению лишних килограммов.
Многие заволновались, когда встали на весы и увидели не самую радужную цифру. Хотя до коронавирусной пандемии таких сюрпризов не было. Стресс с легкостью меняет наше тело, провоцируя набор лишних килограммов и мотивация одна – немедленно избавиться от них.
Как люди во всем мире борются с лишним весом? Конечно – это тренировки. Бег, пилатес, силовые тренировки, плаванье, езда на велосипеде – выбор огромен. Но вот незадача: лишний вес не уходит. В чем причина?
- Тренировки не сжигают столько калорий, как вы думаете
Как отмечает диетолог Елена Погребняк, каждый человек, который начинает заниматься фитнесом, довольно быстро приходит к вопросу: важнее правильная тренировка, стимулирующая метаболизм, или правильное питание?
— Для похудения нужно создать дефицит потребляемых калорий, то есть, поглощать мы должны меньше энергии, чем тратим. Этого можно добиться двумя путями: повысить физнагрузку, ничего не меняя в питании или снизить потребление калорий. Лучше всего скомбинировать — польза при грамотном подходе будет максимальной, но все же если речь конкретно об избавлении от лишнего жира — рациональнее пойти вторым путем и скорректировать питание, — убеждена она.
- Предпочтения в еде играют большую роль в похудении
Снижение веса — это 80% правильного питания и 20% упражнений. И потому, если вы постоянно занимаетесь спортом, но не меняете рацион питания (или едите еще больше, чтобы компенсировать то, что вы сожгли во время тренировки), то, скорее всего, вес будет даже увеличиваться.
- Если вы “урезаете” калории, то метаболизм может замедлиться
Например, суточная потребность человека составляет 2000 ккал, безопасно для здоровья создать дефицит в 200-500 ккал. Откуда же организм возьмет эти 200-500 ккал, которые не поступают с пищей?
— Конечно из подкожного и висцерального жира. В этом и смысл создания дефицита калоража питания. Однако им не стоит огульно злоупотреблять, нужно постепенно возвращаться к полноценной потребности организма в калориях, — подчеркивает Погребняк.
Но при этом она отметила, что если добавить тренировки, то дефицит калорий будет более успешный, так как вы будете тратить больше калорий.
- Попробуйте изменить режим тренировок
Что касается упражнений, то изменение распорядка дня или вида спорта может увеличить количество сжигаемых калорий. Просто организм привыкает к определенным упражнениям, которые человек выполняет регулярно, и со временем сжигается меньше калорий из-за этого упражнения. Потому, если вы регулярно бегаете на беговой дорожке, подумайте, например, о занятиях с гамаком.
— Это подвесной фитнес, регулярные занятия которым не просто сделают тело красивым, а, в первую очередь, — оздоровят ваш опорно-двигательный аппарат и сбалансируют нервную систему, — рассказывает сертифицированный инструктор Анна Нилогова.
- Постройтесь высыпаться
Кроме того, важно спать не менее 8 часов в сутки. Это необходимо для того, чтобы у вас было максимальное время для расслабления и для правильной работы гормонов, регулирующих чувство голода.
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