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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Доступ к вакцинации от Covid-19 улучшится в мае — Степанов

вакцинація

Ситуация с поставками и доступом к вакцинам против Covid-19 в Украине улучшится в мае. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он объяснил, что Украина не получила 3,9 млн доз вакцин из-за задержек и срывов поставок.

— Я считаю процесс вакцинации почти провальным во всем мире. Не работают сейчас вовремя контракты, заключаемые с компаниями-производителями вакцин. На сегодня, согласно подписанным контрактам по которым оплачено 100% средств, мы должны были получить 3,9 млн доз вакцин, — сказал Степанов.

По его словам, Украина в мае 2021 года ожидает закрытие контрактов, в частности относительно вакцины AstraZeneca/Covishield (1,5 млн доз) и CoronaVaс (1,7 млн доз). Кроме этого, в страну должны поставить вакцины от компании Pfizer, а также по инициативе COVAX.

Министр пояснил, что страны, на территории которых находится производство вакцин, запрещают экспорт в другие страны, чтобы прежде всего защитить своих граждан.

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Кроме того, Степанов утверждает, что Украина прошла пик третьей волны распространения коронавируса. По его словам, на прошлой неделе в стране обнаружили почти на 13,5 тыс. меньше больных, чем на позапрошлой.

В стране госпитализировали на 3,5 тыс. меньше больных. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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